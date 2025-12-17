Украинские "дипстрайки" нанесли России ущерб на $21,5 млрд с начала 2025-го – Сырский

В течение 2025-го Украина наносит удары по инфраструктуре России, вызывая убытки на миллиардные суммы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Фото: Facebook / Главнокомандующий ВС Украины))

В результате украинских дальнобойных ударов по России прямые и косвенные потери государства-агрессора с начала 2025 года составляют в целом $21,5 млрд. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский во время участия в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".

"Кроме действий на фронте Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории. Мы успешно поражаем объекты критической инфраструктуры РФ средствами Deep Strike", – отметил он.

СПРАВКА Deep Strike – это военная стратегия нанесения высокоточных ударов по критически важным объектам противника, расположенным далеко за линией фронта. Целью таких атак является уничтожение логистики, штабов управления и складов боеприпасов. Deep Strike – это военная стратегия нанесения высокоточных ударов по критически важным объектам противника, расположенным далеко за линией фронта. Целью таких атак является уничтожение логистики, штабов управления и складов боеприпасов.

Главком также рассказал о ситуации под Купянском. Там украинские военные отбросили россиян и взяли под контроль почти 90% города.