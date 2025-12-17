Украинские "дипстрайки" нанесли России ущерб на $21,5 млрд с начала 2025-го – Сырский
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В результате украинских дальнобойных ударов по России прямые и косвенные потери государства-агрессора с начала 2025 года составляют в целом $21,5 млрд. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский во время участия в 32-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн".
"Кроме действий на фронте Украина системно усиливает давление на противника вглубь его территории. Мы успешно поражаем объекты критической инфраструктуры РФ средствами Deep Strike", – отметил он.
СПРАВКАDeep Strike – это военная стратегия нанесения высокоточных ударов по критически важным объектам противника, расположенным далеко за линией фронта. Целью таких атак является уничтожение логистики, штабов управления и складов боеприпасов.
Главком также рассказал о ситуации под Купянском. Там украинские военные отбросили россиян и взяли под контроль почти 90% города.
- В ноябре 2025 года Украина будет в ноябре 2025 года осуществила рекордное количество атак по стратегической нефтяной инфраструктуре РФ. За месяц украинские военные по меньшей мере 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью дронов.
- В декабре Украина также неоднократно атаковала российскую инфраструктуру. В ночь на 3 декабря под ударом была нефтебаза в Тамбовской области, а в Воронежской – повреждены резервуары с горючим.
- 15 декабря Силы обороны поразили на территории России Астраханский газоперерабатывающий завод. Там возник масштабный пожар.
- В ночь на 17 декабря ВСУ нанесли удары по нефтеперерабатывающей отрасли россиян и военно-промышленному комплексу. Поражены заводы в Краснодарском крае и Ростовской области.
