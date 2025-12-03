В Тамбовской области горит нефтебаза, в Воронежской – повреждены резервуары с горючим

Более сотни дронов атаковали Россию. Власти РФ традиционно отчитываются только об "обломках", однако местные публикуют видео масштабного пожара

Атака на Тамбовскую область РФ (Фото: Telegram / supernova_plus)

В ночь на 3 декабря Россию атаковали беспилотники, в частности под ударом была нефтебаза в Тамбовской области, а в Воронежской – повреждены резервуары с горючим. Об этом сообщили губернаторы областей, а местные паблики распространяют видео и фото.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов написал, что на нефтебазе произошло возгорание после "падения обломков" БпЛА.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев традиционно для представителей российской власти также признал лишь "обломки". Говорит, в одном из районов в результате "падения" якобы сбитого БпЛА "незначительные повреждения" получили несколько резервуаров с топливом, однако возгорания якобы не произошло.

Росавиация сообщала, что в аэропортах Тамбова и Воронежской области вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "План Ковер" также вводили в аэропортах Орловской, Липецкой, Волгоградской, Астраханской, Саратовской областей.

Минобороны РФ насчитало 102 якобы сбитых или перехваченных дронов за ночь. Над Воронежской областью – четыре, а Тамбовской области в сводке нет.

Большинство дронов "сбили" над Белгородской (26), Брянской (22), Курской (21) и Ростовской (16) областями.