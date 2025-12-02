В НАТО оценили украинские удары по объектам России
В Североатлантическом Альянсе отметили влияние украинских ударов по объектам страны-агрессора РФ. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе, заявил высокопоставленный чиновник Альянса на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран НАТО.
По его словам, Киев наносит реальные стратегические потери России, осуществляя удары по нефтегазовой инфраструктуре в целом, а также все больше сосредотачиваясь на объектах, имеющих критическое значение для военных усилий РФ в Украине.
Он напомнил, что недавно Украина нанесла удары по теплоэлектростанции в Московской области, авиационному объекту в Ростовые и нефтяной инфраструктуре в Новороссийске.
"И хотя трудно количественно оценить влияние ударов Украины на российскую экономику, запланированные доходы России от энергоносителей были значительно ниже, чем ожидалось в 2025 году. Это также, вероятно, связано с низкими ценами на нефть, сильным рублем, несколько более низким спросом на импорт и запретом на экспорт нефтепродуктов. Россия была вынуждена повысить налоги – что непропорционально повлияло на домохозяйства с низким уровнем доходов и гражданские сектора экономики – чтобы смягчить растущий дефицит", – рассказал топ-чиновник Альянса.
Он также отметил, что в целом не ожидает "никакого серьезного прорыва в оборонительных линиях Украины" в ближайшие месяцы.
Чиновник добавил, что увеличение объема военной помощи для Киева может улучшить динамику на поле боя, особенно учитывая то, что в последнее время страна сосредоточилась на ударах по топливным и логистическим узлам внутри РФ.
На этом же брифинге он сообщил, что Россия, возможно, будет способна финансировать войну против Украины до 2027-го, но чем дольше она находится в состоянии военной экономики – тем хуже будут для нее последствия после завершения боевых действий.
- Оценка разведки Альянса по ситуации в Покровске и Мирнограде говорит о сложном положении в этих городах, но их возможная потеря не будет означать краха украинской обороны.
- Также топ-чиновник НАТО рассказал, что захват той части Донецкой области, которую контролируют украинские защитники, не является реальным для россиян по меньшей мере в течение года.
- Он сообщил, что уровень потерь среди россиян остается высоким и растет третий месяц подряд.
