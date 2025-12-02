В НАТО оценили украинские удары по объектам России

Украина наносит реальные стратегические потери РФ как ударами по нефтегазовой инфраструктуре, так и по критически важным объектам, заявил топ-чиновник

Запуск украинской ракеты "Нептун" (Иллюстративное фото: Википедия)

В Североатлантическом Альянсе отметили влияние украинских ударов по объектам страны-агрессора РФ. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе, заявил высокопоставленный чиновник Альянса на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран НАТО.

По его словам, Киев наносит реальные стратегические потери России, осуществляя удары по нефтегазовой инфраструктуре в целом, а также все больше сосредотачиваясь на объектах, имеющих критическое значение для военных усилий РФ в Украине.

Он напомнил, что недавно Украина нанесла удары по теплоэлектростанции в Московской области, авиационному объекту в Ростовые и нефтяной инфраструктуре в Новороссийске.

"И хотя трудно количественно оценить влияние ударов Украины на российскую экономику, запланированные доходы России от энергоносителей были значительно ниже, чем ожидалось в 2025 году. Это также, вероятно, связано с низкими ценами на нефть, сильным рублем, несколько более низким спросом на импорт и запретом на экспорт нефтепродуктов. Россия была вынуждена повысить налоги – что непропорционально повлияло на домохозяйства с низким уровнем доходов и гражданские сектора экономики – чтобы смягчить растущий дефицит", – рассказал топ-чиновник Альянса.

Он также отметил, что в целом не ожидает "никакого серьезного прорыва в оборонительных линиях Украины" в ближайшие месяцы.

Чиновник добавил, что увеличение объема военной помощи для Киева может улучшить динамику на поле боя, особенно учитывая то, что в последнее время страна сосредоточилась на ударах по топливным и логистическим узлам внутри РФ.

На этом же брифинге он сообщил, что Россия, возможно, будет способна финансировать войну против Украины до 2027-го, но чем дольше она находится в состоянии военной экономики – тем хуже будут для нее последствия после завершения боевых действий.