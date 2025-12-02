В НАТО заявили, что потери России в живой силе растут третий месяц подряд
Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Уровень потерь среди россиян в войне против Украины остается высоким и растет третий месяц подряд. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса на брифинге перед встречей министров иностранных дел, передает корреспондентка LIGA.net.

"Уровень потерь среди россиян остается очень высоким и сейчас растет третий месяц подряд", – сказал чиновник.

Он уточнил, что в среднем в ноябре государство-агрессор теряло до 1100 человек в день, по сравнению с примерно 1000 военных в октябре.

По словам чиновника, Россия, вероятно, приближается к общему количеству около 1,15 млн убитых и раненых. Только в 2025 году безвозвратные и санитарные потери РФ составили 360 000 военных.

Оценки НАТО практически совпадают с информацией Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По данным украинских военных, по состоянию на 2 декабря потери России с начала полномасштабного вторжения составили 1,175 млн человек убитыми и ранеными.

