В НАТО заявили, что потери России в живой силе растут третий месяц подряд

В октябре оккупанты теряли в среднем 1000 человек, а в ноябре – 1100, считают в Альянсе

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Уровень потерь среди россиян в войне против Украины остается высоким и растет третий месяц подряд. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Альянса на брифинге перед встречей министров иностранных дел, передает корреспондентка LIGA.net.

"Уровень потерь среди россиян остается очень высоким и сейчас растет третий месяц подряд", – сказал чиновник.

Он уточнил, что в среднем в ноябре государство-агрессор теряло до 1100 человек в день, по сравнению с примерно 1000 военных в октябре.

По словам чиновника, Россия, вероятно, приближается к общему количеству около 1,15 млн убитых и раненых. Только в 2025 году безвозвратные и санитарные потери РФ составили 360 000 военных.

Оценки НАТО практически совпадают с информацией Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. По данным украинских военных, по состоянию на 2 декабря потери России с начала полномасштабного вторжения составили 1,175 млн человек убитыми и ранеными.

Последний раз Зеленский озвучивал потери Украины в войне в феврале. Тогда он заявлял, что погибли более 46 000 украинских военных, еще более десяти тысяч пропали без вести или находятся в российском плену.

1 августа Трамп опубликовал данные, по которым с начала 2025 года Россия потеряла примерно в 14 раз больше военных, чем Украина – 112 500 погибших против около 8000 (без учета пропавших без вести).