У НАТО заявили, що втрати Росії у живій силі зростають третій місяць поспіль

У жовтні окупанти втрачали в середньому 1000 осіб, а в листопаді – 1100, вважають в Альянсі

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Рівень втрат серед росіян у війні проти України залишається високим і зростає третій місяць поспіль. Про це повідомив високопоставлений чиновник Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ, передає кореспондентка LIGA.net.

"Рівень втрат серед росіян залишається дуже високим і зараз зростає третій місяць поспіль", – сказав посадовець.

Він уточнив, що в середньому у листопаді держава-агресорка втрачала до 1100 осіб на день, порівняно з приблизно 1000 військових у жовтні.

За словами посадовця, Росія, ймовірно, наближається до загальної кількості близько 1,15 млн вбитих і поранених. Лише у 2025 році безповоротні та санітарні втрати РФ склали 360 000 військових.

Оцінки НАТО практично збігаються з інформацією Генерального штабу Збройних Сил України. За даними українських військових, станом на 2 грудня втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення склали 1,175 млн осіб вбитими й пораненими.

Востаннє Зеленський озвучував втрати України у війні у лютому. Тоді він заявляв, що загинули понад 46 000 українських військових, ще понад десять тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні.

1 серпня Трамп опублікував дані, за якими з початку 2025 року Росія втратила приблизно у 14 разів більше військових, аніж Україна – 112 500 загиблих проти близько 8000 (без урахування зниклих безвісти).