У НАТО заявили, що втрати Росії у живій силі зростають третій місяць поспіль
Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Рівень втрат серед росіян у війні проти України залишається високим і зростає третій місяць поспіль. Про це повідомив високопоставлений чиновник Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ, передає кореспондентка LIGA.net.

"Рівень втрат серед росіян залишається дуже високим і зараз зростає третій місяць поспіль", – сказав посадовець.

Він уточнив, що в середньому у листопаді держава-агресорка втрачала до 1100 осіб на день, порівняно з приблизно 1000 військових у жовтні.

За словами посадовця, Росія, ймовірно, наближається до загальної кількості близько 1,15 млн вбитих і поранених. Лише у 2025 році безповоротні та санітарні втрати РФ склали 360 000 військових.

Оцінки НАТО практично збігаються з інформацією Генерального штабу Збройних Сил України. За даними українських військових, станом на 2 грудня втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення склали 1,175 млн осіб вбитими й пораненими.

