Зеленський озвучив втрати України на фронті за добу

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна втратила за добу понад 300 військових вбитими та пораненими, а Росія – втричі більше. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи добові втрати на фронті, передає кореспондентка LIGA.net.

"Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня [11 серпня], в цілому приблизно так: у русских 1000 втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо", – сказав Зеленський.

Він уточнив, що Росія втратила 968 військових за добу. Зокрема убитих 531 особа і 428 поранених. Ще дев'ять окупантів потрапили в полон.

"Ми – 340 втрат за добу. 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1:3, тобто їхні втрати втричі більші", – сказав президент.