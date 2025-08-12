Зеленський озвучив втрати України на фронті за добу
Валерія Кондратова
редакторка LIGA.net
Тетяна Ланчуковська
Редактор новин LIGA.net
Україна втратила за добу понад 300 військових вбитими та пораненими, а Росія – втричі більше. Про це на зустрічі з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи добові втрати на фронті, передає кореспондентка LIGA.net.
"Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня [11 серпня], в цілому приблизно так: у русских 1000 втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо", – сказав Зеленський.
Він уточнив, що Росія втратила 968 військових за добу. Зокрема убитих 531 особа і 428 поранених. Ще дев'ять окупантів потрапили в полон.
"Ми – 340 втрат за добу. 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1:3, тобто їхні втрати втричі більші", – сказав президент.
- Востаннє Зеленський озвучував втрати України у війні у лютому. Тоді він заявляв, що загинули понад 46 000 українських військових, ще понад десяток тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні.
- 1 серпня Трамп заявив, що Росія втратила загиблими 112 500 солдатів із початку року, а Україна – 8000 військових.
