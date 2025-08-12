Зеленский озвучил потери Украины на фронте за сутки

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина потеряла за сутки более 300 военных убитыми и ранеными, а Россия – втрое больше. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя суточные потери на фронте, передает корреспондент LIGA.net.

"Относительно потерь. Приведу пример вчерашнего дня [11 августа], в целом примерно так: у русских 1000 потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там есть 10 пленных и так далее", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что Россия потеряла 968 военных за сутки. В частности убитых 531 человек и 428 раненых. Еще девять оккупантов попали в плен.

"Мы – 340 потерь за сутки. 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших. Примерно 1:3, то есть их потери втрое больше", – сказал президент.