Росіяни запустили фейк про нібито 1,7 млн втрат ЗСУ, щоб деморалізувати українців – ЦПД

Окупанти хочуть переконати світ у "виснаженості та неефективності ЗСУ" й послабити міжнародну підтримку Києва, заявили у Центрі при РНБО

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Підконтрольні Кремлю пропагандисти запустили фейк про нібито 1,7 млн загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ під час війни РФ проти України, повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

На ресурсах окупантів з'явились заяви, нібито російським хакерам вдалося зламати базу даних Генерального штабу ЗСУ та буцімто отримати інформацію про численні втрати з боку України.

"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів президента Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 000 осіб", – зауважили у ЦПД.

Також глава держави повідомляв, що втрати окупантів утричі перевищують українські. За даними Генштабу ЗСУ, на 20 серпня 2025 року було вбито та поранено близько 1 072 700 загарбників.

Росіяни запустили фейк про нібито 1,7 млн втрат ЗСУ, аби деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності ЗСУ" та послабити міжнародну підтримку Києва, зауважили в Центрі при РНБО.