Попри санкції російська організація "Россотрудничество" продовжує працювати за кордоном у понад 70 країнах. Ба більше, примудряється передавати загарбникам подарунки на фронт, організовувати турпоїздки до анексованого Криму і вербувати іноземців до лав російської армії. Усе це – під прикриттям нібито культурної дипломатії. Що відбувається і як завадити планам агресора? Дивіться у розслідуванні LIGA.net.

З цього випуску ви також дізнаєтесь:

що таке "російські доми" насправді та які методи вони використовують для впливу на громадську думку;

чи можна вважати їх культурними центрами, чи радше елементами гібридної війни Росії;

як працюють "російські доми" по всьому світу, як вони обходять санкції ЄС та США;

хто дозволяє РФ розбудовувати мережу агентів та вербувати найманців з Африки.