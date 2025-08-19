Аналітика
Понад 70 країн у пастці. Як Кремль будує пропагандистську імперію за кордоном
Попри санкції російська організація "Россотрудничество" продовжує працювати за кордоном у понад 70 країнах. Ба більше, примудряється передавати загарбникам подарунки на фронт, організовувати турпоїздки до анексованого Криму і вербувати іноземців до лав російської армії. Усе це – під прикриттям нібито культурної дипломатії. Що відбувається і як завадити планам агресора? Дивіться у розслідуванні LIGA.net.
З цього випуску ви також дізнаєтесь:
- що таке "російські доми" насправді та які методи вони використовують для впливу на громадську думку;
- чи можна вважати їх культурними центрами, чи радше елементами гібридної війни Росії;
- як працюють "російські доми" по всьому світу, як вони обходять санкції ЄС та США;
- хто дозволяє РФ розбудовувати мережу агентів та вербувати найманців з Африки.
