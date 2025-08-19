Аналитика
Более 70 стран в ловушке. Как Кремль строит пропагандистскую империю за рубежом
Несмотря на санкции российская организация "Россотрудничество" продолжает работать за рубежом в более чем 70 странах. Более того, умудряется передавать захватчикам подарки на фронт, организовывать турпоездки в аннексированный Крым и вербовать иностранцев в ряды российской армии. Все это – под прикрытием якобы культурной дипломатии. Что происходит и как помешать планам агрессора? Смотрите в расследовании LIGA.net.
Из этого выпуска вы также узнаете:
- что такое "русские дома" на самом деле и какие методы они используют для влияния на общественное мнение;
- можно ли считать их культурными центрами, или скорее элементами гибридной войны России;
- как работают "русские дома" по всему миру, как они обходят санкции ЕС и США;
- кто позволяет РФ развивать сеть агентов и вербовать наемников из Африки.
