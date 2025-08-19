Несмотря на санкции российская организация "Россотрудничество" продолжает работать за рубежом в более чем 70 странах. Более того, умудряется передавать захватчикам подарки на фронт, организовывать турпоездки в аннексированный Крым и вербовать иностранцев в ряды российской армии. Все это – под прикрытием якобы культурной дипломатии. Что происходит и как помешать планам агрессора? Смотрите в расследовании LIGA.net.

Из этого выпуска вы также узнаете:

что такое "русские дома" на самом деле и какие методы они используют для влияния на общественное мнение;

можно ли считать их культурными центрами, или скорее элементами гибридной войны России;

как работают "русские дома" по всему миру, как они обходят санкции ЕС и США;

кто позволяет РФ развивать сеть агентов и вербовать наемников из Африки.