Россияне запустили фейк о якобы 1,7 млн потерь ВСУ, чтобы деморализовать украинцев – ЦПД

Оккупанты хотят убедить мир в "истощенности и неэффективности ВСУ" и ослабить международную поддержку Киева, заявили в Центре при СНБО

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Подконтрольные Кремлю пропагандисты запустили фейк о якобы 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ во время войны РФ против Украины, сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

На ресурсах оккупантов появились заявления, якобы российским хакерам удалось взломать базу данных Генерального штаба ВСУ и получить "информацию" о многочисленных потерях со стороны Украины.

"На самом деле это абсолютно абсурдный фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 000 человек", – отметили в ЦПД.

Также глава государства сообщал, что потери оккупантов втрое превышают украинские. По данным Генштаба ВСУ, на 20 августа 2025 года было убито и ранено около 1 072 700 захватчиков.

Россияне запустили фейк о якобы 1,7 млн потерь ВСУ, чтобы деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности ВСУ" и ослабить международную поддержку Киева, отметили в Центре при СНБО.