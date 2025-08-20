Россияне запустили фейк о якобы 1,7 млн потерь ВСУ, чтобы деморализовать украинцев – ЦПД
Подконтрольные Кремлю пропагандисты запустили фейк о якобы 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных ВСУ во время войны РФ против Украины, сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
На ресурсах оккупантов появились заявления, якобы российским хакерам удалось взломать базу данных Генерального штаба ВСУ и получить "информацию" о многочисленных потерях со стороны Украины.
"На самом деле это абсолютно абсурдный фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам президента Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 000 человек", – отметили в ЦПД.
Также глава государства сообщал, что потери оккупантов втрое превышают украинские. По данным Генштаба ВСУ, на 20 августа 2025 года было убито и ранено около 1 072 700 захватчиков.
Россияне запустили фейк о якобы 1,7 млн потерь ВСУ, чтобы деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности ВСУ" и ослабить международную поддержку Киева, отметили в Центре при СНБО.
- Последний раз Зеленский озвучивал потери Украины в войне в феврале: на тот момент с начала полномасштабного вторжения погибло более 46 000 защитников, более 380 000 военных ранены, более 10 000 пропали без вести или находятся в российском плену.
- 1 августа, президент США Трамп опубликовал данные, по которым с начала 2025-го Россия потеряла примерно в 14 раз больше военных, чем Украина – 112 500 погибших против ~8000 (без учета пропавших без вести).
Комментарии (0)