Зеленский озвучил численность ВСУ и воюющей в Украине армии России

По словам президента, ВСУ, несмотря на количественное преимущество, растянуты по всей Украине, поэтому у РФ есть определенные успехи

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Численность Вооруженных Сил Украины составляет 880 000 человек, а армии России – около 600 000. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Вы знаете, что сегодня 600 000, немного плюс российского контингента на территории нашего государства. Что касается украинской армии, то сегодня она 880 000. Они защищают всю территорию, российские войска сосредоточены на некоторых направлениях и поэтому там есть у них количественное преимущество", – отметил президент.

Он рассказал об этом в контексте направления иностранных солдат в Украину. Зеленский подчеркнул, что поддерживает эту инициативу, но нужно понимать, каким может быть этот контингент и какова будет собственная армия Украины.

"Это очень большая армия. Поэтому игры с месседжами о сокращениях и т.д. – мы сегодня не играем в это. Потому что именно такая большая армия сегодня сдерживает врага. Это тоже серьезно, а на сегодня – единственная гарантия безопасности наша армия. Плюс оружие наших партнеров", – добавил Зеленский.