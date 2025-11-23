Кубань и Подмосковье атаковали БпЛА: горит одна из старейших электростанций РФ – видео

В ночь на 23 ноября взрывы раздавались в Анапе и Новороссийске

Электростанция в Шатуре (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 23 ноября российские регионы находились под атакой неизвестных беспилотников, взрывы раздавались в Краснодарском крае и Московской области. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы Shot и ASTRA. Паблики обнародовали видео пожара после попадания в Подмосковье.

Shot сообщил, что в Анапе и Новороссийске прозвучало по меньшей мере восемь взрывов. Пропагандисты заявили, что громкие звуки были слышны со стороны Черного моря. Также взрывалось в районе Славянска-на-Кубани.

Они заверили, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили дроны на подлете. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Пропагандисты отметили, что, среди прочего, введены ограничения в четырех аэропортах: Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле.

Взрывы раздавались ночью и в Московской области. По данным ресурса ASTRA, в Шатуре есть попадание в электростанцию. На объекте возник масштабный пожар.

Пропагандисты утверждают, что горит Шатурская ГРЭС – тепловая электростанция мощностью 1500 МВт. Это одна из старейших электростанций в России, основанная в 1920 году.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Власти российских регионов официально не комментировали атаку. В то же время в Министерстве обороны государства-агрессорп заявили о 75 якобы сбитых и перехваченных БпЛА. 36 дронов – над акваторией Черного моря, 10 – над временно оккупированным Крымом, девять – над Брянской областью, семь – на Воронежской областью, четыре – над Краснодарским краем, три – над Смоленской областью, по два – над Белгородской и Московской областями, а также по одном над Рязанской и Калужской областями.

В ночь на 20 ноября взрывы раздавались в российской Рязани в районе нефтеперерабатывающего завода.

В тот же день украинский Генштаб подтвердил удар по объекту.