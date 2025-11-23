Кубань і Підмосков'я атакували БпЛА: горить одна із найстаріших електростанцій РФ – відео

Губернатор Московської області заявив, що на територію Шатурської ДРЕС нібито впало кілька БпЛА

Електростанція в Шатурі (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 23 листопада російські регіони перебували під атакою невідомих безпілотників, вибухи лунали в Краснодарському краї й Московській області. Про це повідомили пропагандистські ресурси Shot та ASTRA. Пабліки оприлюднили відео пожежі після влучання у Підмосков'ї.

Shot повідомив, що в Анапі й Новоросійську пролунало щонайменше вісім вибухів. Пропагандисти заявили, що гучні звуки було чути з боку Чорного моря. Також вибухало у районі Слов'янська-на-Кубані.

Вони запевнили, що сили протиповітряної оборони нібито знищили дрони на підльоті. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Пропагандисти зазначили, що, серед іншого, запроваджено обмеження в чотирьох аеропортах: Геленджику, Краснодарі, Тамбові та Ярославлі.

Вибухи лунали вночі й у Московській області. За даними ресурсу ASTRA, у Шатурі є влучання в електростанцію. На об’єкті виникла масштабна пожежа.

Пропагандисти стверджують, що горить Шатурська ДРЕС – теплова електростанція потужністю 1500 МВт. Це одна з найстаріших електростанцій у Росії, заснована у 1920 році.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Влада російських регіонів офіційно не коментувала атаку. Водночас у Міністерстві оборони держави-агресорки заявили про 75 нібито збитих і перехоплених БпЛА. 36 дронів – над акваторією Чорного моря, 10 – над тимчасово окупованим Кримом, дев’ять – над Брянською областю, сім – на Воронезькою областю, чотири – над Краснодарським краєм, три – над Смоленською областю, по два – над Бєлгородською та Московською областями, а також по одному над Рязанською й Калузькою областями.

ДОПОВНЕНО О 08:40. Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив, що в неділю вранці дрони атакували Шатурську ДРЕС. За його словами частину безпілотників збила ППО, але "декілька впало" на територію станції.

Пожежа, яка виникла внаслідок атаки, вже локалізована, сказав Воробйов. Він запевнив, що електропостачання у місті нібито не порушено – було перемикання на резервні лінії. Щоб підтримати теплопостачання до повної стабілізації ситуації, до округу направили пересувні модульні котельні.

У ніч проти 20 листопада вибухи лунали в російській Рязані в районі нафтопереробного заводу.

Того самого дня український Генштаб підтвердив удар по об’єкту.