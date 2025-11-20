Рязань атакували безпілотники: загорілося підприємство – відео
У ніч проти 20 листопада російське місто Рязань, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів держави-агресора, перебувало під атакою дронів. Губернатор Рязанської області Павел Малков повідомив про "спалах" на території одного з підприємств, а місцеві пабліки пишуть про займання в районі НПЗ.
Малков традиційно для російської влади написав про нібито успішну роботу російської протиповітряної оборони та про "падіння уламків", через що нібито і сталося займання на одному з підприємств.
Місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів у різних частинах міста. У місцевих пабліках припускають, що під ударом опинився Рязанський НПЗ і публікують фото й відео пожежі.
Міністерство оборони Росії відзвітувало про нібито збиття 16 безпілотників над територією області. Загалом над територією РФ і тимчасово окупованим Кримом держава-агресорка нарахувала 65 дронів за ніч.
- 23 жовтня мешканці заявляли про серію вибухів у Рязані. Було гучно також в районі заводу.
- 15 листопада місто знову було атаковане безпілотниками. Тоді місцеві жителі також повідомляли про атаку на НПЗ.
