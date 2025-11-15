Росіяни заявили про дронову атаку на Рязань, де розташований один з найбільших НПЗ – відео

У ніч проти 15 листопада у Рязанській області Росії лунали вибухи, влада повідомила про пожежу на підприємстві

НПЗ в Рязані (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 15 листопада у російському місті Рязань, де розташований один із найбільших нафтопереробних заводів держави-агресора, лунали вибухи. Про це мешканці повідомляють в соціальних мережах.

Близько 02:00 у Рязанській області оголосили дронову небезпеку. Місцеві моніторингові пабліки писали про рух безпілотників, зокрема в напрямку НПЗ.

Telegram-канал Новини Рязані та області повідомив про "громкие хлопки" в регіоні. Мешканці у коментарях скаржаться на вибухи й припускають, що під ударом опинився НПЗ.

Проукраїнський Telegram-канал Supernova+ опублікував фото, на якому видно заграву в небі від пожежі, як стверджується, на Рязанському НПЗ.

Обережно, на відео ненормативна лексика!

Влада російського регіону офіційно не коментувала нічну атаку.

Рязанський НПЗ – один із п’яти найбільших нафтопереробних заводів у Росії за обсягом перероблення. Його річна потужність – понад 17 млн тонн нафти.

У 2024 році він переробив 13,1 млн тонн, що становить приблизно 5% від загального обсягу нафтоперероблення в Росії.

ДОПОВНЕНО О 07:35. Губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що над регіоном нібито перехоплено та збито 25 БпЛА. Однак, за його словами, через "падіння уламків" сталося загоряння на території одного підприємства. Малков запевнив, що постраждалих немає.