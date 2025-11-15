Россияне заявили о дроновой атаке на Рязань, где находится один из крупнейших НПЗ – видео

В ночь на 15 ноября в Рязанской области России раздавались взрывы

НПЗ в Рязани (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 15 ноября в российском городе Рязань, где находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-агрессора, раздавались взрывы. Об этом жители сообщают в социальных сетях.

Около 02:00 в Рязанской области объявили дроновую опасность. Местные мониторинговые паблики писали о движении беспилотников, в частности в направлении НПЗ.

Telegram-канал Новости Рязани и области сообщил о "громких хлопках" в регионе. Жители в комментариях жалуются на взрывы и предполагают, что под ударом оказался НПЗ.

Проукраинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал фото, на котором видно зарево в небе от пожара, как утверждается, на Рязанском НПЗ.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

Власти российского региона официально не комментировали ночную атаку.

Рязанский НПЗ – один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России по объему переработки. Его годовая мощность – более 17 млн тонн нефти.

В 2024 году он переработал 13,1 млн тонн, что составляет примерно 5% от общего объема нефтепереработки в России.