Россияне заявили о дроновой атаке на Рязань, где находится один из крупнейших НПЗ – видео
В ночь на 15 ноября в российском городе Рязань, где находится один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-агрессора, раздавались взрывы. Об этом жители сообщают в социальных сетях.
Около 02:00 в Рязанской области объявили дроновую опасность. Местные мониторинговые паблики писали о движении беспилотников, в частности в направлении НПЗ.
Telegram-канал Новости Рязани и области сообщил о "громких хлопках" в регионе. Жители в комментариях жалуются на взрывы и предполагают, что под ударом оказался НПЗ.
Проукраинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал фото, на котором видно зарево в небе от пожара, как утверждается, на Рязанском НПЗ.
Осторожно, на видео ненормативная лексика!
Власти российского региона официально не комментировали ночную атаку.
Рязанский НПЗ – один из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России по объему переработки. Его годовая мощность – более 17 млн тонн нефти.
В 2024 году он переработал 13,1 млн тонн, что составляет примерно 5% от общего объема нефтепереработки в России.
- НПЗ в Рязани неоднократно попадал под удары. В частности, 23 октября жители заявляли о серии взрывов в областном центре. Взрывалось и в районе завода.
- До этого Рязанский НПЗ был под атакой в сентябре. Тогда официально поражение предприятия подтвердил Генштаб.
