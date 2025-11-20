Рязань атаковали беспилотники: загорелось предприятие – видео

Рязань находилась под атакой дронов. Местные жители рассказывали о по меньшей мере 10 взрывах в городе и пожаре в районе НПЗ

рязань нпз

В ночь на 20 ноября российский город Рязань, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-агрессора, находился под атакой дронов. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о "вспышке" на территории одного из предприятий, а местные паблики пишут о возгорании в районе НПЗ.

Малков традиционно для российских властей написал о якобы успешной работе российской противовоздушной обороны и о "падении обломков", из-за чего якобы и произошло возгорание на одном из предприятий.

Местные жители насчитали более 10 взрывов в разных частях города. В местных пабликах предполагают, что под ударом оказался Рязанский НПЗ и публикуют фото и видео пожара.

Министерство обороны России отчиталось о якобы сбивании 16 беспилотников над территорией области. Всего над территорией РФ и временно оккупированным Крымом государство-агрессор насчитало 65 дронов за ночь.

СПРАВКА Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) является одним из крупнейших в России, принадлежит компании "Роснефть", его мощность переработки около 17 млн тонн нефти в год. Производит широкий спектр нефтепродуктов, значительная часть которых идет на экспорт. Неоднократно был атакован БпЛА.