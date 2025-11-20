Рязань атаковали беспилотники: загорелось предприятие – видео
В ночь на 20 ноября российский город Рязань, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов государства-агрессора, находился под атакой дронов. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о "вспышке" на территории одного из предприятий, а местные паблики пишут о возгорании в районе НПЗ.
Малков традиционно для российских властей написал о якобы успешной работе российской противовоздушной обороны и о "падении обломков", из-за чего якобы и произошло возгорание на одном из предприятий.
Местные жители насчитали более 10 взрывов в разных частях города. В местных пабликах предполагают, что под ударом оказался Рязанский НПЗ и публикуют фото и видео пожара.
Министерство обороны России отчиталось о якобы сбивании 16 беспилотников над территорией области. Всего над территорией РФ и временно оккупированным Крымом государство-агрессор насчитало 65 дронов за ночь.
- 23 октября жители заявляли о серии взрывов в Рязани. Было шумно также в районе завода.
- 15 ноября город снова был атакованный беспилотниками. Тогда местные жители также сообщали об атаке на НПЗ.
