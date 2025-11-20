Сили оборони уразили Рязанський та Ільський НПЗ і вдарили по солдатах РФ – Генштаб

На території Рязанського НПЗ зафіксовано пожежу в районі установок вторинної переробки нафти

Рязанський НПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Сили оборони України уразили в ніч проти 20 листопада Рязанський нафтопереробний завод та низку інших об'єктів на території Росії. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Внаслідок повторного ураження Рязанського НПЗ зафіксовано влучання в ціль, виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти, на яку раніше скаржилися місцеві. Ступінь збитків уточнюється.

Проєктна потужність ураженого НПЗ становить 17,1 млн тонн нафти на рік, він входить в перелік найбільших підприємств Росії у цій галузі. Завод виробляє бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

В середньому на рік завод виготовляє 840 000 авіаційного гасу та залучений до забезпечення повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Також зафіксовано влучання у зосередження живої сили росіян на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі втрати встановлюються.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) повідомив, що у ніч проти 19 листопада дрони 1 окремого Центру СБС атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Підприємство переробляє понад 6 млн тонн нафти на рік, є одним з найбільших роботодавців в Краснодарському краї та має значний вплив на економіку регіону.

Рязанський НПЗ у ніч проти 20 листопада уразили також бійці 1 окремого Центру СБС.