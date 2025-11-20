Силы обороны поразили Рязанский и Ильский НПЗ, ударили по солдатам РФ – Генштаб

На территории Рязанского НПЗ зафиксирован пожар в районе установок вторичной переработки нефти

Рязанский НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны Украины поразили в ночь на 20 ноября Рязанский нефтеперерабатывающий завод и ряд других объектов на территории России. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Вследствие повторного поражения Рязанского НПЗ зафиксировано попадание в цель, возник пожар в районе установок вторичной переработки нефти, на что ранее жаловались местные. Степень ущерба уточняется.

Проектная мощность пораженного НПЗ составляет 17,1 млн тонн нефти в год, он входит в перечень крупнейших предприятий России в этой отрасли. Завод производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

В среднем в год завод производит 840 000 авиационного керосина и привлечен к обеспечению воздушно-космических сил армии российских оккупантов.

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас потери устанавливаются.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр) сообщил, что в ночь на 19 ноября дроны 1 отдельного Центра СБС атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Предприятие перерабатывает более 6 млн тонн нефти в год, является одним из крупнейших работодателей в Краснодарском крае и оказывает значительное влияние на экономику региона.

Рязанский НПЗ в ночь на 20 ноября поразили также бойцы 1 отдельного Центра СБС.