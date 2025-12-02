НАТО об экономике РФ: Вероятно, может финансировать войну до 2027, но чем дальше – тем хуже для нее

Российский диктатор Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Страна-агрессор РФ, возможно, будет способна финансировать войну против Украины до 2027 года, но чем дольше она находится в состоянии военной экономики – тем хуже будут для нее последствия после завершения боевых действий. Об этом, как передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе, заявил высокопоставленный чиновник Альянса на брифинге перед встречей министров иностранных дел стран НАТО.

Он отметил, что доходы Москвы от нефти и газа упали на 20% (около $20 млрд) по сравнению с прошлым годом: теперь поступления от энергоресурсов составляют 25% вместо 30%, что заставило провести налоговые реформы в РФ.

"Российская экономика все больше напрягается. Она, скорее всего, находится в рецессии, а санкции влияют на торговлю, доступ к технологиям, международные финансовые отношения", – отметил топ-чиновник НАТО.

Чиновник напомнил, что российский Суверенный фонд национального благосостояния сократился со $150 млрд до $37 млрд: "Поэтому все это продолжает давать о себе знать".

Однако он добавил, что хотя в финансовом плане РФ испытывает напряжение, но, вероятно, она еще способна финансировать войну по крайней мере до 2027 года: "Поэтому, 2026-й она сможет продержаться".

Топ-чиновник добавил, что с одной стороны "мы имеем картину России, которая способна сшить все воедино, способна как-то пробиться", однако с другой – Москва превратила свою экономику в военную.

"Будет очень трудно выйти из этого состояния с сильно истощенным Суверенным фондом благосостояния, что будет иметь действительно разрушительные последствия для населения, если посмотреть на количество погибших и тяжелораненых. Поэтому они могут продержаться еще некоторое время, но каждый день, что они продержатся, только добавляет вызовов, с которыми Россия столкнется, когда все закончится", – подытожил он.