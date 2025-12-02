НАТО про економіку РФ: Імовірно, може фінансувати війну до 2027, але чим далі – тим гірше для неї

Москва втратила $20 млрд нафтогазових доходів і більш ніж дві третини Суверенного фонду добробуту, нагадав топчиновник Альянсу

Російський диктатор Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Країна-агресорка РФ, можливо, буде здатна фінансувати війну проти України до 2027 року, але чим довше вона перебуває у стані військової економіки – тим гіршими будуть для неї наслідки після завершення бойових дій. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі, заявив високопоставлений чиновник Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО.

Він зауважив, що доходи Москви від нафти й газу впали на 20% (близько $20 млрд) у порівнянні з минулим роком: тепер надходження від енергоресурсів становлять 25% замість 30%, що змусило провести податкові реформи у РФ.

"Російська економіка все більше напружується. Вона, швидше за все, перебуває в рецесії, а санкції впливають на торгівлю, доступ до технологій, міжнародні фінансові відносини", – зауважив топчиновник НАТО.

Посадовець нагадав, що російський Суверенний фонд національного добробуту скоротився з $150 млрд до $37 млрд: "Тож, усе це продовжує даватися взнаки".

Однак він додав, що хоча у фінансовому плані РФ відчуває напругу, але, ймовірно, вона ще здатна фінансувати війну принаймні до 2027 року: "Тож, 2026-й вона зможе протриматись".

Топчиновник додав, що з одного боку "ми маємо картину Росії, що здатна зшити все воєдино, здатна якось пробитися", однак з іншого – Москва перетворила свою економіку на військову.

"Буде дуже важко вийти з цього стану з сильно виснаженим Суверенним фондом добробуту, що матиме справді руйнівні наслідки для населення, якщо подивитися на кількість загиблих і тяжкопоранених. Тому вони можуть протриматися ще деякий час, але кожен день, який вони протримаються, лише додає викликів, з якими Росія зіткнеться, коли все закінчиться", – підсумував він.