Розвідка НАТО про ситуацію у Покровську й Мирнограді: захоплення не означатиме краху фронту

В Альянсі вважають, що понад 95% Покровська під російським контролем. Однак на захід від міста є лінії оборони

Покровськ (Фото: Назар Волошин)

Оцінка розвідки Північноатлантичного Альянсу щодо ситуації у Покровську й Мирнограді Донецької області говорить про складне положення у містах, однак їх можлива втрата не означатиме краху української оборони. Це слідує зі слів високопоставленого чиновника Альянсу на брифінгу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

Чиновник зазначив, що впродовж останніх декількох тижнів війська РФ продовжують надавати пріоритет тому, щоб закінчити захоплення Покровська й Мирнограда, але додав, що останнім часом їхні дії на цьому напрямку сповільнились до "пішохідного темпу". Також він заявив про значне сповільнення дій окупантів у Куп'янську й Сумській області, але зазначив прискорення темпів операцій загарбників у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

За його словами, російські війська продовжують "інтенсивні зусилля" з захоплення Покровська – колишнього ключового логістичного центру України з підтримки її військових операцій на Донбасі.

На місто продовжує припадати найбільша частка щоденних атак окупантів, порівняно з рештою лінії фронту, а Україна прагне виснажити російські ресурси настільки, наскільки це можливо, пояснив топчиновник.

Імовірно, додав він, Україна все ще зберігає обмежену здатність проводити невеликі рейди у північній частині міста, оскільки вона бореться за те, щоб РФ не отримала повний контроль над містом, і затримає "російські зусилля з консолідації там".

Високопосадовець стверджував, що наразі російські війська контролюють більш ніж 95% Покровська, а значна його частина була зруйнована російськими бомбардуваннями: у разі захоплення населеного пункту окупанти, ймовірно, використовуватимуть його як плацдарм для атак на інші міста Донеччини.

Також, зазначив він, у такому випадку Покровськ слугуватиме базою для проведення подальших операцій російських БпЛА.

Мапа: Deepstate

Щодо Мирнограда, топчиновник стверджував, що місто, ймовірно, "майже повністю" оточене: "Російські війська продовжують проникати в місто і скидати великі боєприпаси на українські позиції. Українські війська, ймовірно, все ще проводять оборонні операції всередині міста, а єдиний коридор постачання до Мирнограда і Покровська на заході зараз сильно порушений, і українські війська покладаються на скидання [постачань] з дронів, що стає все складнішим через несприятливі погодні умови".

Україна не підтверджувала оточення Мирнограда. Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська й Мирнограда, щоб проводити постачання всього необхідного на українські позиції.

Також високопосадовець НАТО наголосив: якщо захоплення Покровська й Мирнограда відбудеться, то це не означатиме неминучого колапсу української оборони – це, на думку НАТО, є малоймовірним у найближчій перспективі.

"Після провалу російського наступу влітку українські сили побудували нові оборонні лінії на захід від Покровська, у західній частині Дніпропетровської області та в інших районах. Ці укріплені лінії дозволяють українським силам адекватно відступати та проводити активну оборонну стратегію вздовж своїх рубежів", – підсумував він.

