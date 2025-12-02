ЗСУ організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда

Український військовий (Фото: Генштаб)

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда Донецької області для постачання на українські позиції всього необхідного. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, коментуючи ситуацію на фронті.

Підрозділи Сил оборони ведуть оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську. Заяви окупантів про "захоплення" цих населених пунктів армією РФ не відповідають дійсності.

У Генштабі зазначили, що йдеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників переговорів.

У Покровську ЗСУ утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків росіян. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили 104 окупанти. ЗСУ вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський прапор в одному з районів міста.

"Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного", – йдеться у повідомленні.

В Генштабі заявили, що напруженою залишається ситуація у Вовчанську Харківської області. Росіяни не полишають спроб просунутися у місті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники утримують позиції.