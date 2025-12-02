ВСУ организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда

Украинский военный (Фото: Генштаб)

Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда Донецкой области для поставки на украинские позиции всего необходимого. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, комментируя ситуацию на фронте.

Подразделения Сил обороны продолжают оборонительные операции на сложных участках фронта, в частности в Покровске, Волчанске и Купянске. Заявления оккупантов о "захвате" этих населенных пунктов армией РФ не соответствуют действительности.

В Генштабе отметили, что речь идет лишь об очередной попытке Кремля использовать снятый на видео "флаговтык" с пропагандистской целью для влияния на участников переговоров.

В Покровске ВСУ удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации ячеек россиян. За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские воины обезвредили 104 оккупантов. ВСУ уже зачистили группу, которая под прикрытием тумана подняла российский флаг в одном из районов города.

"Силы обороны организуют дополнительные логистические пути в районах Покровска и Мирнограда для поставки на наши позиции всего необходимого", – говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что напряженной остается ситуация в Волчанске Харьковской области. Россияне не оставляют попыток продвинуться в городе, применяя малые пехотные группы, ударные БпЛА и артиллерию. Однако украинские защитники удерживают позиции.