ДШВ: Удары россиян затрудняют логистику и маневры возле Покровска, но окружения нет – видео

В Мирнограде сложности со снабжением, при этом у военных есть основные и альтернативные маршруты для ротации

Военные (Фото: 7 корпус быстрого реагирования ДШВ / Facebook)

Враг продолжает атаковать логистические пути в районе Покровска, но украинские военные не считают это признаком окружения. Об этом говорится в сообщении седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В октябре военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки. Вражеские обстрелы угрожают логистическим маршрутам и затрудняют снабжение и маневр. Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров.

"Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага – не признак окружения", – говорится в сообщении.

Враг продолжает терять личный состав в городских боях. В ноябре украинские военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупантов, еще 545 – ранены. Уничтожено 140 единиц авто- и мототранспорта, семь боевых бронированных машин и три танка, сбито 3220 вражеских БпЛА всех видов.

Потери российских оккупантов только в Покровске за прошлый месяц достигли 519 ликвидированных и 131 раненого. Это соизмеримо с численностью целого батальона.

В Мирнограде логистика остается осложненной. Украинские подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации, которая проводилась недавно.