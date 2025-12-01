ДШВ: Удары россиян затрудняют логистику и маневры возле Покровска, но окружения нет – видео
Враг продолжает атаковать логистические пути в районе Покровска, но украинские военные не считают это признаком окружения. Об этом говорится в сообщении седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
В октябре военно-политическое руководство объявило о так называемом окружении группировки. Вражеские обстрелы угрожают логистическим маршрутам и затрудняют снабжение и маневр. Фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров.
"Однако украинские военные обнаруживают и поражают противника для обеспечения логистики. Поэтому подобные перемещения врага – не признак окружения", – говорится в сообщении.
Враг продолжает терять личный состав в городских боях. В ноябре украинские военные ликвидировали в Покровской агломерации 1221 оккупантов, еще 545 – ранены. Уничтожено 140 единиц авто- и мототранспорта, семь боевых бронированных машин и три танка, сбито 3220 вражеских БпЛА всех видов.
Потери российских оккупантов только в Покровске за прошлый месяц достигли 519 ликвидированных и 131 раненого. Это соизмеримо с численностью целого батальона.
В Мирнограде логистика остается осложненной. Украинские подразделения имеют как основные, так и альтернативные маршруты для ротации, которая проводилась недавно.
- 27 ноября седьмой корпус ДШВ сообщил, что в Покровске Силы обороны сдерживают врага от дальнейшего продвижения, продолжаются рейды для уничтожения россиян.
- Неблагоприятные погодные условия усложнили операцию украинских защитников в Покровске, однако те продолжают противодействовать российским захватчикам.
- 27 ноября Сырский сообщил, что в течение недели в Покровске Донецкой области проведен поиск и уничтожение оккупантов на территории около 11,5 квадратных километров.
