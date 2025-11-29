Неблагоприятные погодные условия осложнили операцию защитников в Покровске, однако те продолжают противодействовать захватчикам, сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Силы обороны продолжают сдерживать российские войска по всей линии боевого соприкосновения в полосе ответственности 7 корпуса. В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Плотный туман, который держался над городом в течение вчерашних суток, значительно осложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника", – говорится в сообщении.

В корпусе отметили, что оккупанты пытаются использовать ухудшение видимости, чтобы наращивать силы, создавать укрытия в застройках и готовить условия для дальнейшего наступления.

Также, добавляет командование, при неблагоприятных погодных условиях россияне имеют возможность заводить в Покровск больше личного состава.

Однако, отметили военные, украинские подразделения в полосе ответственности корпуса продолжают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп захватчиков, несмотря на такую погоду.

По данным защитников, за 27-28 ноября Силы обороны уничтожили в Покровске 29 оккупантов, еще девять ранили: "Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях".

"На видео (оно в начале новости. – Ред.) – демонстрация, насколько сложно выявлять и ликвидировать противника в условиях низкой видимости", – пояснили военные.