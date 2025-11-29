Плотный туман в Покровске усложнил операцию защитников в городе – видео
Неблагоприятные погодные условия осложнили операцию защитников в Покровске, однако те продолжают противодействовать захватчикам, сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Силы обороны продолжают сдерживать российские войска по всей линии боевого соприкосновения в полосе ответственности 7 корпуса. В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске затруднена. Плотный туман, который держался над городом в течение вчерашних суток, значительно осложнил работу украинских подразделений, в частности воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможности выявлять и уничтожать противника", – говорится в сообщении.
В корпусе отметили, что оккупанты пытаются использовать ухудшение видимости, чтобы наращивать силы, создавать укрытия в застройках и готовить условия для дальнейшего наступления.
Также, добавляет командование, при неблагоприятных погодных условиях россияне имеют возможность заводить в Покровск больше личного состава.
Однако, отметили военные, украинские подразделения в полосе ответственности корпуса продолжают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп захватчиков, несмотря на такую погоду.
По данным защитников, за 27-28 ноября Силы обороны уничтожили в Покровске 29 оккупантов, еще девять ранили: "Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях".
"На видео (оно в начале новости. – Ред.) – демонстрация, насколько сложно выявлять и ликвидировать противника в условиях низкой видимости", – пояснили военные.
- 25 ноября начальник Генштаба ВСУ заявил LIGA.net, что Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года.
- 27 ноября 7 корпус сообщил, что в Покровске Силы обороны сдерживают врага от дальнейшего продвижения. Южнее железной дороги продолжаются рейды по уничтожению россиян.
- Главком Сырский сообщил, что в течение недели в Покровске проведен поиск и уничтожение оккупантов на территории около 11,5 кв. км.
