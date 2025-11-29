Несприятливі погодні умови ускладнили операцію захисників у Покровську, однак ті продовжують протидіяти загарбникам, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сили оборони продовжують стримувати російські війська на всій лінії бойового зіткнення у смузі відповідальності 7 корпусу. У зв’язку з погіршенням погодних умов оборонна операція в Покровську ускладнена. Щільний туман, який тримався над містом протягом вчорашньої доби, значно ускладнив роботу українських підрозділів, зокрема повітряної розвідки. Це обмежує видимість, а також можливості виявляти та знищувати противника", – йдеться у дописі.

У корпусі зазначили, що окупанти намагаються використовувати погіршення видимості, щоб нарощувати сили, створювати укриття у забудовах та готувати умови для подальшого наступу.

Також, додає командування, за несприятливих погодних умов росіяни мають можливість заводити до Покровська більше особового складу.

Однак, наголосили військові, українські підрозділи у смузі відповідальності корпусу продовжують повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп загарбників, попри таку погоду.

За даними захисників, за 27-28 листопада Сили оборони знищили у Покровську 29 окупантів, ще дев'ятьох поранили: "Більшість противників ліквідовані у стрілецьких боях".

"На відео (воно на початку новини. – Ред.) – демонстрація, наскільки складно виявляти та ліквідовувати противника в умовах низької видимості", – пояснили військові.