За тиждень Сили оборони зачистили у Покровську близько 11,5 км² – Сирський

Упродовж тижня у місті Покровськ Донецької області проведено пошук і знищення окупантів на території близько 11,5 квадратних кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за результатами робочої поїздки й наради з військовими, які виконують завдання на Покровському напрямку.

Він зазначив, що питання оборони Покровська, Мирнограда та прилеглих до них територій розглядаються комплексно. Сирський наголосив, що завдання ЗСУ незмінні – захищати позиції, виявляти й знищувати максимальну кількість окупантів і їхньої техніки, перекривати їхню логістику й ефективно протидіяти в повітрі.

"Блокуємо спроби штурмувати міста малими піхотними групами. З цією метою, а також для відновлення втрачених позицій, наші визначені підрозділи проводять активні дії. Упродовж останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук і знищення противника на території близько 11,5 км²", – наголосив головком.

Сирський підтвердив, що росіяни були змушені залучити в районі Покровсько-Мирноградської агломерації свій оперативний резерв.

Росіяни намагаються тут постійно змінювати напрямки атак, використовують тактику інфільтрації, зокрема маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним.

Головком наголосив, що під час наради обговорили питання щодо посилення українських підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особлива увага приділялась забезпеченню просування українських штурмових підрозділів.

