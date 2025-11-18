Росіяни використали цивільних у Покровську Донецької області як "живий щит", до злочину причетні військові першого мотострілецького батальйону 506 мотострілецького полку. Про це повідомила Служба безпеки України й оприлюднила відповідне перехоплення розмов окупантів.

10 листопада росіяни здійснили спробу штурму Покровська, використовуючи жителів міста як "живий щит". Злочин вчинив перший мотострілецький батальйон 506-го мотострілецького полку військ РФ, який атакував південно-східні околиці райцентру.

Під час бою в житловій забудові штурмова група цього підрозділу захопила місцевих чоловіка, жінку та 13-річну дитину.

Після цього по рації окупанти отримали наказ використовувати цивільних, щоб прикриватися ними у разі вогневого контакту. Російські загарбники змусили людей йти попереду під час зачистки будівель у місті.

В СБУ зазначили, що такі дії порушують вимоги статті 28 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни та кваліфікуються як воєнний злочин. Українська спецслужба порушила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.