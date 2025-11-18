Россияне использовали гражданских в Покровске Донецкой области как "живой щит", к преступлению причастны военные первого мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и обнародовала соответствующий перехват разговоров оккупантов.

10 ноября россияне предприняли попытку штурма Покровска, используя жителей города как "живой щит". Преступление совершил первый мотострелковый батальон 506-го мотострелкового полка войск РФ, который атаковал юго-восточные окраины райцентра.

Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и 13-летнего ребенка.

После этого по рации оккупанты получили приказ использовать гражданских, чтобы прикрываться ими в случае огневого контакта. Российские захватчики заставили людей идти впереди во время зачистки зданий в городе.

В СБУ отметили, что такие действия нарушают требования статьи 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление. Украинская спецслужба открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях.