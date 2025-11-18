СБУ: Оккупанты в Покровске использовали гражданских как "живой щит" – перехват разговора
Россияне использовали гражданских в Покровске Донецкой области как "живой щит", к преступлению причастны военные первого мотострелкового батальона 506-го мотострелкового полка. Об этом сообщила Служба безопасности Украины и обнародовала соответствующий перехват разговоров оккупантов.
10 ноября россияне предприняли попытку штурма Покровска, используя жителей города как "живой щит". Преступление совершил первый мотострелковый батальон 506-го мотострелкового полка войск РФ, который атаковал юго-восточные окраины райцентра.
Во время боя в жилой застройке штурмовая группа этого подразделения захватила местных мужчину, женщину и 13-летнего ребенка.
После этого по рации оккупанты получили приказ использовать гражданских, чтобы прикрываться ими в случае огневого контакта. Российские захватчики заставили людей идти впереди во время зачистки зданий в городе.
В СБУ отметили, что такие действия нарушают требования статьи 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и квалифицируются как военное преступление. Украинская спецслужба открыла уголовное производство по статье о военных преступлениях.
- ОВА сообщала, что в Покровске по состоянию на 5 ноября оставалось около 1200 гражданских лиц.
- В конце октября российская ДРГ убила в центре Покровска несколько гражданских.
Комментарии (0)