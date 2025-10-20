В Покровске российская ДРГ убила гражданских. Десантники ВСУ разгромили оккупантов – видео

На днях в Покровске Донецкой области российская диверсионно-разведывательная группа убила нескольких гражданских жителей города. Об этом сообщил Седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

По информации военных, на днях российская ДРГ сумела проникнуть в центр Покровска. Во время продвижения оккупанты убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Украинские защитники обнаружили и ликвидировали россиян, которые в этот момент прятались в одном из помещений железнодорожного вокзала.

На видео – уничтожение российских ДРГ в одном из помещений железнодорожного вокзала, других локациях и на подступах к Покровску.

Военные рассказали, что сейчас оборона Покровска усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения в город и усиленно патрулируют его.

За последние два дня украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск. Военные призвали гражданских жителей без крайней необходимости не передвигаться по городу.

В Седьмом корпусе БР ДШВ заявили, что ситуация в полосе их ответственности остается напряженной. Оккупанты хотят расширить "серую зону" вокруг Покровска и пытаются проникнуть в город из нескольких направлений.

Карта: DeepState