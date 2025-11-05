У Покровську лишаються близько 1200 мешканців, у Костянтинівці – близько 5000
У Покровську станом на 5 листопада залишаються близько 1200 цивільних осіб, попри бойові дії в місті. Про це повідомили на засіданні Донецької обласної військової адміністрації.
"За даними, які надають місцеві органи влади, в самому Покровську залишається близько 1200 осіб. За тиждень декілька людей тільки змогли звідти самостійно вийти. Статистику, хто саме і на яких умовах їх вивіз, ніхто не веде", – сказав представник ОВА Дмитро Петлін.
У Покровській громаді лишаються загалом 1800 осіб. За даними чиновників, йдеться здебільшого про маломобільні групи людей. Однак Петлін підкреслив, що не може гарантувати правдивість та об'єктивність наданих даних, адже в Покровську та в Мирнограді ведуться бойові дії.
Через небезпеку також уже неможливо завезти харчі до Раденська, Покровська та в Мирноград.
У Костянтинівці лишаються близько 5000 осіб, згідно з даними, які надають місцеві органи влади. В громаді загальна кількість цивільних трохи більша – 5200 осіб.
Загалом у підконтрольній Україні частині Донецькій області лишаються 1337 дітей. Однак у зоні активних бойових дій вони відсутні. Загальна кількість населення в області – 199 000 громадян.
