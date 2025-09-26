У Куп'янську лишається понад 800 осіб, але гуманітарку завозити не будуть – голова РВА
У Куп'янську Харківської області ситуація залишається важкою, гуманітарну допомогу туди завозити вже не будуть. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
За його словами, пріоритет наразі – це евакуація місцевих, яких в Куп'янську залишається близько 870 осіб. Але є райони міста, з яких евакуація вже неможлива через "велику небезпеку".
"Що стосується виїзду з Куп'янська у напрямку Харкова, то така можливість ще є. Залучаємо поліцейських, рятувальників і навіть волонтерські групи для швидкого та своєчасного опрацювання заявок на евакуацію", – сказав Канашевич.
На питання щодо того, чи завозять тим, хто залишається у місті їжу та інші гуманітарні вантажі, голова РВА відповів негативно. Це ризиковано, за його словами.
"У Куп'янськ – ні, ніхто цього робити не буде, тому що це дуже великий ризик. Про це навіть не йдеться. Єдине – це тільки евакуація", – наголосив Канашевич.
- 13 вересня повідомлялося, що росіяни використали трубу, щоб дійти до Куп’янська, але вихід з неї контролюють ЗСУ. Деякі її ділянки затоплені.
- 19 вересня стало відомо, що Росія призначила зрадника з Харківської області керувати наступом на Куп'янськ.
