У Куп'янську лишається понад 800 осіб, але гуманітарку завозити не будуть – голова РВА

Куп'янськ (Фото: Андрій Канашевич/facebook)

У Куп'янську Харківської області ситуація залишається важкою, гуманітарну допомогу туди завозити вже не будуть. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

За його словами, пріоритет наразі – це евакуація місцевих, яких в Куп'янську залишається близько 870 осіб. Але є райони міста, з яких евакуація вже неможлива через "велику небезпеку".

"Що стосується виїзду з Куп'янська у напрямку Харкова, то така можливість ще є. Залучаємо поліцейських, рятувальників і навіть волонтерські групи для швидкого та своєчасного опрацювання заявок на евакуацію", – сказав Канашевич.

На питання щодо того, чи завозять тим, хто залишається у місті їжу та інші гуманітарні вантажі, голова РВА відповів негативно. Це ризиковано, за його словами.

"У Куп'янськ – ні, ніхто цього робити не буде, тому що це дуже великий ризик. Про це навіть не йдеться. Єдине – це тільки евакуація", – наголосив Канашевич.