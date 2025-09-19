Росія призначила зрадника з Харківської області керувати наступом на Куп'янськ – речник ЗСУ

Сергій Стороженко, який у 2014-му перейшов на бік окупантів у Криму, очолив угруповання військ "Харків" російської армії

Сергій Стороженко (Фото: ресурс окупантів)

Росія призначила колишнього українського офіцера Сергія Стороженка, який народився у Харківській області та у 2014 році перейшов на бік окупантів у Криму, командувати наступом росіян на Куп’янському напрямку. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Назар Волошин.

За його словами, в російській армії на базі угруповання військ "Північ" створено угруповання військ "Харків", до складу якого входитимуть шоста загальновійськова армія, а також 11 та 44 армійські корпуси.

Речник "Дніпра" зазначив, що, ймовірно, основне завдання новоствореного угруповання – вести наступальні дії на території Харківської області. Командувачем "Харкова" окупанти призначили генерал-лейтенанта Стороженка. В окупаційній армії, за даними російських пропагандистів, його штатна посада – заступник командувача Ленінградського військового округу.

Волошин, посилаючись на дані з відкритих джерел та інформацію російських Z-блогерів та українських аналітиків, додав, що головну роль у бойових діях на Куп’янському напрямку і штурмах Куп'янська відіграє шоста загальновійськова армія.

До вторгнення вона дислокувалася у Ленінградській області та входила до складу угруповання військ "Північ". Командує шостою загальновійськовою армією саме Стороженко.

Стороженко родом із Харківської області. Він народився в 1975 році у селі Мурафа Богодухівського району. Члени його родини мешкають у Сумах та прикордонних районах Харківської області.

У 2014 році Стороженко командував 36 окремою бригадою берегової оборони Збройних Сил України, яка базувалась у Перевальному (Крим).

Коли у березні 2014 року російські війська окупували півострів та увійшли в Перевальне, Стороженко не виконав прямий наказ керівництва держави захищати військову частину та здав найчисельніше з’єднання Криму окупантам. Комбриг наказав військовослужбовцям скласти зброю. Натомість особовому складу видали щити та палиці. Вірних присязі військових вивели на материкову частину України.

Сам Стороженко перейшов на службу до росіян. Він був командиром 126 окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Після чого його призначили заступником командувача Тихоокеанського флоту Росії із сухопутних та берегових військ.

На момент початку повномасштабного вторгнення був першим заступником командувача 35 загальновійськової армії.