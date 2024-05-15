Обстрілами Сумщини командує зрадник із Криму – розвідка

Під командуванням генерала, який у 2014 році здав найбільше з’єднання Криму, діє також частина підрозділів, які атакують прикордоння Харківщини

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Обстріли прикордонних регіонів Сумської області здійснюють, серед інших, підрозділи 6 загальновійськової армії Росії, яку очолює зрадник України Сергій Стороженко. Цю інформацію LIGA.net підтвердив представник української розвідки.

Окремі підрозділи 6 армії також беруть участь і в наступальних діях у Харківський області у складі угруповання військ "Сєвєр", каже LIGA.net речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Зокрема, йдеться про 68 та 69 мотострілецькі дивізії, 25 окрему мотострілецьку бригаду та 30 інженерно-саперну частину, додає LIGA.net представник одного зі спецпідрозділів Збройних Сил України.

"Усі ці підрозділи беруть безпосередню участь у наступі на Харківську область у складі УВ "Сєвєр". Якщо Стороженко командувач армії, підрозділи армії не можуть використовуватися без погодження з ним", – каже спецпризначенець.

Саме Стороженко віддає накази на бойове застосування підрозділів, уточнює LIGA.net ексречник Генерального штабу Владислав Селезньов. "Офіцери його штабу опрацьовують варіанти залучення сил та засобів, але команда на бойове застосування в цілому – це його рішення", – пояснює він.

У 2014 році Сергій Стороженко командував 36 окремою бригадою берегової оборони, яка базувалась у Перевальному (Крим).

Коли у березні 2014 року російські війська окупували півострів та увійшли в Перевальне, Стороженко не виконав прямий наказ керівництва держави захищати військову частину та здав найчисельніше з’єднання Криму окупантам. Комбриг наказав військовослужбовцям скласти зброю. Натомість особовому складу видали щити та палиці. Вірних присязі військових вивели на материкову частину України.

Сам Стороженко перейшов на службу до росіян. Станом на 2016 рік, за даними ЗМІ, був командиром 126 окремої бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Після чого його призначили заступником командувача Тихоокеанського флоту Росії із сухопутних та берегових військ.

На момент початку повномасштабного вторгнення був першим заступником командувача 35 загальновійськової армії. Має звання генерал-майора.

Стороженко родом із Харківщини. За даними соцмереж, члени його родини мешкають у Сумах та прикордонних районах Харківської області.