Обстрелами Сумской области командует предатель из Крыма – разведка

Под командованием генерала, который в 2014-м сдал крупнейшее соединение Крыма, также часть подразделений, атакующих приграничье Харьковской области

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Обстрелы приграничных регионов Сумской области осуществляют, среди прочих, подразделения 6-й общевойсковой армии России, которую возглавляет предатель Украины Сергей Стороженко. Эту информацию LIGA.net подтвердил представитель украинской разведки.

Отдельные подразделения 6-й армии также принимают участие и в наступательных действиях в Харьковской области в составе группировки войск "Север", говорит LIGA.net спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

В частности, речь идет о 68-й и 69-й мотострелковых дивизиях, 25-й отдельной мотострелковой бригаде и 30-й инженерно-саперной части, добавляет LIGA.net представитель одного из спецподразделений Вооруженных Сил Украины.

"Все эти подразделения принимают непосредственное участие в наступлении на Харьковскую область в составе ГВ "Север". Если Стороженко командующий армией, подразделения армии не могут использоваться без согласования с ним", – говорит спецназовец.

Именно Стороженко отдает приказы о боевом применении подразделений, уточняет LIGA.net экс-спикер Генерального штаба Владислав Селезнев. "Офицеры его штаба прорабатывают варианты применения сил и средств, но команда на боевое применение в целом – это его решение", – объясняет он.

В 2014 году Сергей Стороженко командовал 36-й отдельной бригадой береговой обороны, которая базировалась в Перевальном (Крым).

Когда в марте 2014 года российские войска оккупировали полуостров и вошли в Перевальное, Стороженко не выполнил прямого приказа руководства государства защищать воинскую часть и сдал самое многочисленное соединение Крыма оккупантам. Комбриг приказал военнослужащим сложить оружие. Вместо этого личному составу выдали щиты и палки. Верных присяге военных вывели на материковую часть Украины.

Сам Стороженко перешел на службу к россиянам. По состоянию на 2016 год, по данным СМИ, являлся командиром 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота России. После чего его назначили заместителем командующего Тихоокеанского флота России по сухопутным и береговым войскам.

К моменту начала полномасштабного вторжения был первым заместителем командующего 35-й общевойсковой армией. Имеет звание генерал-майора.

Стороженко родом из Харьковской области. По данным соцсетей, члены его семьи проживают в Сумах и приграничных районах Харьковской области.