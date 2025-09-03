Росіяни набрехали про контроль над половиною Куп’янська. В ЦПД пояснили тактику окупантів

Українські військові (Фото: Генштаб ЗСУ)

Міністерство оборони Росії повідомило про "контроль" над половиною міста Куп’янськ Харківської області. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко спростував цю інформацію.

3 вересня Міноборони держави-агресора опублікувало відео з дрона, на якому людина у військовій формі йде з прапором Росії нібито Куп’янськом. Окупанти у дописі заявили про контроль над половиною міста.

Коваленко із посиланням на військових 114 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України заявив, що "ось цей російський бігунок із прапором у Купʼянську вже вбитий".

Всі фантазії російських військкорів про контроль над половиною міста Купʼянськ аж до центру – не відповідають дійсності, додав очільник ЦПД.

"Традиційна тактика – бігають бігунки з прапорами, їх знімає дрон, а пропагандисти роблять свою роботу потім", – пояснив Коваленко.

Він додав, що під Купʼянськом точаться складні бої, росіяни атакують північний фланг.

LIGA.net звернулась за коментарем до оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро", але відповіді на момент публікації новини не отримала.

Фото: Telegram-канал Андрія Коваленка

17 серпня військові повідомляли, що за добу російська армія зробила 11 спроб увійти до міста Куп'янськ – всі атаки було відбито.

29 серпня Зеленський заявив про успішні пошукові дії в Куп'янську, за дві доби знищено 30 російських диверсійно-розвідувальних груп.