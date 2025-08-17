Росіяни за добу 11 разів намагалися прорватися у Куп'янськ – ОСУВ "Дніпро"
На Купʼянському напрямку фронту за добу російська армія зробила 11 спроб увійти до міста Куп'янськ Харківської області. Всі атаки відбито. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".
"Ворог не полишає спроб і намагань увійти у Купʼянськ, за добу зафіксовано щонайменше одинадцять атак", – написали військові.
Під час відбиття атак на Куп'янськ було знищено два російські танки та три бронемашини.
"Втрат позицій не допущено", – повідомили у ЗСУ.
Також на Купʼянському напрямку Сили оборони завадили спробам противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Радьківки, Калинового, Голубівки, Лимана Першого та Колодязного.
- 15 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" разом з суміжними й підпорядкованими підрозділами зупинили просування російських військ на Покровському напрямку.
Коментарі (0)