Росіяни за добу 11 разів намагалися прорватися у Куп'янськ – ОСУВ "Дніпро"

Ілюстративне фото: АрміяInform

На Купʼянському напрямку фронту за добу російська армія зробила 11 спроб увійти до міста Куп'янськ Харківської області. Всі атаки відбито. Про це повідомила пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро".

"Ворог не полишає спроб і намагань увійти у Купʼянськ, за добу зафіксовано щонайменше одинадцять атак", – написали військові.

Під час відбиття атак на Куп'янськ було знищено два російські танки та три бронемашини.

"Втрат позицій не допущено", – повідомили у ЗСУ.

Також на Купʼянському напрямку Сили оборони завадили спробам противника покращити тактичне положення поблизу Петропавлівки, Радьківки, Калинового, Голубівки, Лимана Першого та Колодязного.