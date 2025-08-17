Россияне за сутки 11 раз пытались прорваться в Купянск – ОСГВ "Днепр"

Все атаки отбиты, потери позиций не допущены

Иллюстративное фото: АрмияInform

На Купянском направлении фронта за сутки российская армия предприняла 11 попыток войти в город Купянск Харьковской области. Все атаки были отбиты. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

"Враг не прекращает попыток войти в Купянск, за сутки зафиксировано не менее одиннадцати атак", – написали военные.

В ходе отражения атак на Купянск были уничтожены два российских танка и три бронемашины.

"Потери позиций не допущены", – сообщили в ВСУ.

Также на Купянском направлении Силы обороны помешали попыткам противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Радьковки, Калинового, Голубовки, Лимана Первого и Колодязного.