Россияне за сутки 11 раз пытались прорваться в Купянск – ОСГВ "Днепр"
На Купянском направлении фронта за сутки российская армия предприняла 11 попыток войти в город Купянск Харьковской области. Все атаки были отбиты. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".
"Враг не прекращает попыток войти в Купянск, за сутки зафиксировано не менее одиннадцати атак", – написали военные.
В ходе отражения атак на Купянск были уничтожены два российских танка и три бронемашины.
"Потери позиций не допущены", – сообщили в ВСУ.
Также на Купянском направлении Силы обороны помешали попыткам противника улучшить тактическое положение вблизи Петропавловки, Радьковки, Калинового, Голубовки, Лимана Первого и Колодязного.
- 15 августа первый корпус Национальной гвардии "Азов" вместе с сопутствующими и подчиненными подразделениями остановили продвижение российских войск на Покровском направлении.
