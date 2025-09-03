Россияне наврали о контроле над половиной Купянска. В ЦПД объяснили тактику оккупантов

Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Министерство обороны России сообщило о "контроле" над половиной города Купянск Харьковской области. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг эту информацию.

3 сентября Минобороны государства-агрессора опубликовало видео с дрона, на котором человек в военной форме идет с флагом России якобы по Купянску. Оккупанты в заметке заявили о контроле над половиной города.

Коваленко со ссылкой на военных 114-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины заявил, что "вот этот российский бегунок с флагом в Купянске уже убит".

Все фантазии российских военкоров о контроле над половиной города Купянск вплоть до центра – не соответствуют действительности, добавил глава ЦПД.

"Традиционная тактика – бегают бегунки с флагами, их снимает дрон, а пропагандисты делают свою работу потом", – пояснил Коваленко.

Он добавил, что под Купянском идут сложные бои, россияне атакуют северный фланг.

LIGA.net обратилась за комментарием к оперативно-стратегической группировке войск "Днепр", но ответа на момент публикации новости не получила.

Фото: Telegram-канал Андрея Коваленко

17 августа военные сообщали, что за сутки российская армия сделала 11 попыток войти в город Купянск – все атаки были отбиты.

29 августа Зеленский заявил об успешных поисковых действиях в Купянске, за двое суток уничтожено 30 российских диверсионно-разведывательных групп.