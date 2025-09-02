Зеленский: Видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украинские военнослужащие наблюдают очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Украину более 150 дронами, днем – 50 беспилотниками, а вечером вторника – еще десятками.

"Фактически группы российских дронов в нашем небе – аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, накануне россияне буквально отрицали то, что говорил президент США Дональд Трамп о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну. Также в эти дни в Китае российский диктатор Владимир Путин продолжает рассказывать свои басни, будто он в войне не виноват.

"Как будто его кто-то всегда "заставляет" воевать, убивать, загонять детей в укрытия, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. И сейчас мы видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет", — акцентировал президент.

Он констатировал, что Россия продолжает наносить удары, поэтому Украина будет отвечать на это, в частности асимметрично, чтобы Москва чувствовала "последствия своей наглости".

"И мы продолжаем работать с партнерами ради давления на Россию, и это будет. Ничего, кроме силы, Россия не слышит и будет врать, пока не будет достаточно сильных ее потерь", — сказал глава государства.

29 августа 2025 года Зеленский заявлял, что Силы обороны проводят активные действия в Харьковской и Донецкой областях, поэтому россиянам там непросто.

31 августа Генштаб сообщил, что российское летнее наступление практически провалилось и не достигло цели.