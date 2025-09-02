Зеленський: Бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту

Президент анонсував удари по Росії, щоб Москва відчувала "наслідки своєї нахабності"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Українські військовослужбовці спостерігають чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що у ніч проти 2 вересня окупанти атакували Україну понад 150 дронами, вдень – 50 безпілотниками, а ввечері вівторка – ще десятками.

"Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни", – наголосив Зеленський.

За його словами, напередодні росіяни буквально заперечували те, що говорив президент США Дональд Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну. Також цими днями в Китаї російський диктатор Володимир Путін продовжує розказувати свої байки, начебто він у війні не винний.

"Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче", – акцентував президент.

Він констатував, що Росія продовжує завдавати ударів, тому Україна відповідатиме на це, зокрема асиметрично, щоб Москва відчувала "наслідки своєї нахабності".

"І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію, і це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат", – сказав глава держави.

29 серпня 2025 року Зеленський заявляв, що Сили оборони проводять активні дії в Харківській і Донецькій областях, тому росіянам там непросто.

31 серпня Генштаб повідомив, що російський літній наступ практично провалився та не досяг мети.