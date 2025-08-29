ЗСУ проводять активні дії в Харківській і Донецькій областях, ворогу непросто – Зеленський

У Запорізькій області росіяни накопичують десантні сили й це угруповання в них достатньо велике, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Сили оборони проводять активні дії в Харківській і Донецькій областях, тому росіянам там непросто. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на фронті.

За його словами, наразі ситуація на фронті є контрольованою. Покровський напрямок Зеленський назвав "найсерйознішим", окупанти накопичили там близько 100 000 військових.

"Ну, вони готують у будь-якому випадку наступальні дії. Важливо, що ми це знаємо і контролюємо", – уточнив глава держави.

У Харківській і Донецькій областях "ми проводимо активні дії й там ворогу сьогодні непросто", розповів президент.

У Куп’янську достатньо успішні пошукові дії, за останні дві доби знищено 30 російських диверсійно-розвідувальних груп. А на Сумському напрямку Сили оборони "потихеньку" витісняють ворога, акцентував Зеленський.

У Запорізькій області змін немає, але росіяни накопичують там свої десантні сили й це угруповання в них достатньо велике.

21 серпня головком Сирський повідомив, що ЗСУ зачистили шість населених пунктів на Покровському напрямку. Але він залишається одним з найгарячіших.

23 серпня ГУР показало, як зупинило спробу прориву росіян у Донецькій області й не дало ворогу зайти в Дніпропетровську область.