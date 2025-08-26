Зеленський провів нараду з військовими щодо ситуації на фронті та створення резервів

Оборонна компонента гарантій безпеки для України має бути деталізована найближчим часом, заявив президент

Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Фото: ОП)

У вівторок, 26 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду з військовими щодо ситуації на фронті та гарантій безпеки. Про це повідомив Офіс президента.

У ній взяли участь головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов та заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Глава держави обговорив з військовими посадовцями ситуацію на фронті та в прикордонні, створення резервів і роботу з партнерами щодо гарантій безпеки.

"Обговорили детально ключові потреби кожного напрямку та підрозділів. Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи", – наголосив Зеленський.

Окремо увагу приділили Донецькій та Запорізькій області. Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків. Сирський доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони.

Також була доповідь про роботу з усіма партнерами в межах "коаліції охочих" – Європою, США та іншими партнерами.

"Протягом тижня ще будуть відповідні зустрічі й робочі контакти. Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом", – додав Зеленський.

Цього тижня відбудеться зустріч американської та української команд щодо підготовки до можливих перемовин Зеленського й Путіна.