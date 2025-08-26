Зеленский провел совещание с военными по ситуации на фронте и созданию резервов

Оборонная компонента гарантий безопасности для Украины должна быть детализирована в ближайшее время, заявил президент

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: ОП)

Во вторник, 26 августа, президент Владимир Зеленский провел совещание с военными относительно ситуации на фронте и гарантий безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

В нем приняли участие главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Глава государства обсудил с военными чиновниками ситуацию на фронте и в приграничных районах, создание резервов и работу с партнерами по гарантиям безопасности.

"Обсудили подробно ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения", — подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание уделили Донецкой и Запорожской области. Обсудили потребности в дополнительных поставках именно для этих направлений. Сырский доложил о выполнении решений Ставки по обеспечению резервов для Сил обороны.

Также был доклад о работе со всеми партнерами в рамках "коалиции желающих" – Европой, США и другими партнерами.

"В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы. Оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время", – добавил Зеленский.

Фото: ОП

На этой неделе состоится встреча американской и украинской команд по подготовке к возможным переговорам Зеленского и Путина.