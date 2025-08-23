Розвідка показала, як зупинила спробу прориву росіян у Донецькій області та не дала ворогу зайти в Дніпропетровську область. Операція проводилася разом з підрозділами Російського добровольчого корпусу (РДК).

Також відсіч ворогу давали військові "Братства" зі "Спецпідрозділу Тимура" та воїни п'ятої окремої важкої механізованої бригади Збройних Сил України.

Під час штурмових дій та зачищення бійці РДК змогли полонити 16 російських військових. А воїни "Братства" знищили понад 90 ворожих солдатів та ще п'ятьох взяли в полон.

Серед полонених були "прапороносці", які, як зазначили в розвідці, отримали завдання встановити прапори Росії та зняти фейкові новини про нібито захоплення українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове.

Оператори FPV-дронів та дронів-бомберів здійснили понад 400 бойових вильотів та влучними ударами підтримали наземну частину операції.

"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково – знищенням", – зазначили в ГУР.