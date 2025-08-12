Україна вийшла до кордону у двох точках Сумщини, є просування і на Луганщині – Зеленський
Силам оборони вдалося вийти у двох точках до україно-російського кордону в Сумській області, також є просування на кілометр і на Луганщині, заявив під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський.
За його словами, росіяни окупували 18 сіл або важливих точок у Сумській області – шість уже звільнено.
"Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли [командувач Десантно-штурмових військ] Апостол і [головнокомандувач ЗСУ] Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону", – додав керівник України.
Також президент повідомив, що захисникам вдалося просунутися на кілометр вглиб позицій окупантів у Луганській області: "Не скажу, які підрозділи, і не скажу, де саме, бо заходи ще тривають".
Стосовно Запорізької області Зеленський зазначив "зберігаємо позиції", а щодо Харківського напрямку – "стоїмо".
- Під час цієї ж зустрічі з медіа глава держави повідомив, що російські піхотні групи просунулись під Добропіллям у декількох точках на відстань близько 10 кілометрів – частину загарбників уже знищили або взяли в полон.
- Президент наголосив, що Сили оборони не вийдуть із Донбасу у межах так званого "обміну територіями", про який говорив керівник США Трамп.
