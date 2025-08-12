Україна вийшла до кордону у двох точках Сумщини, є просування і на Луганщині – Зеленський

Ілюстративне фото: Depositphotos

Силам оборони вдалося вийти у двох точках до україно-російського кордону в Сумській області, також є просування на кілометр і на Луганщині, заявив під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни окупували 18 сіл або важливих точок у Сумській області – шість уже звільнено.

"Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли [командувач Десантно-штурмових військ] Апостол і [головнокомандувач ЗСУ] Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону", – додав керівник України.

Ситуація на Сумщині за даними OSINT-проєкту Deepstate: світло-синє – звільнено (10,63 км2), червоне – окуповано (велика частина у 207,42 км2, і дві менші ділянки по 0,67 км2 і 3,11 км2). Темно-синє на території РФ – одна з двох частин Курщини під контролем Сил оборони (5,54 км2). Слід зауважити, що оновлення на цій мапі з'являються із затримкою

Також президент повідомив, що захисникам вдалося просунутися на кілометр вглиб позицій окупантів у Луганській області: "Не скажу, які підрозділи, і не скажу, де саме, бо заходи ще тривають".

Стосовно Запорізької області Зеленський зазначив "зберігаємо позиції", а щодо Харківського напрямку – "стоїмо".