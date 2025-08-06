Командувач ДШВ: Готую два сюрпризи окупантам, вони будуть вмирати пачками

За словами Олега Апостола, "сюрпризи" планують от-от реалізувати – ворогу від них буде важко

Олег Апостол (Фото: armyinform)

Сили оборони готують росіянам два "сюрпризи" на Сумському та Курському напрямках, від яких у ворога зростуть втрати. Про це повідомив командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол в інтерв'ю Телеграфу.

За його словами, станом на кінець липня ситуація на цьому відрізку фронту частково стабілізована, у військових є розуміння, де треба посилитися або наростити зусилля.

"Наразі я готую одразу два сюрпризи окупантам... Ми зробимо росіянам такі кілл-зони, що вони будуть вмирати пачками. Якщо дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними", – розповів Апостол.

За його словами, для одного з "сюрпризів" вже є все необхідне, а для другого треба трохи ресурсів і часу, але його планують "от-от реалізувати".

"Якщо все вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій", – зазначив бригадний генерал.

Апостол підкреслив, що десантники постійно працюють як над кількісною компонентою, так і над якісним зростанням. Зокрема, було змінено принцип ведення вогню, що призвело до гарних результатів. Також є певні секретні технологічні новинки.