Бійці "Спецпідрозділу Тимура" Головного розвідувального управління Міністерства оборони в результаті спецоперації зупинили просування російських військ на Сумщині. Про це повідомляє ГУР.

Під час спецоперації розвідники зайшли у ворожий тил, зачистили позиції окупантів та закріпилися.

Загальні втрати противника склали щонайменше 334 вбитими та понад 550 пораненими, що становить понад вісім рот.

"Просування московитів – зупинено, постачання провізії та боєкомплекту їхньому угрупованню військ – зірвано", – заявили в управлінні.

Спецоперація охоплювала стрімкі рейди в тилу противника, прицільну роботу артилеристів і гранатометників, атаки FPV-дронів та ближні стрілецькі бої.

Зазначається, що військові армії Росії відмовлялися йти на штурм позицій у зоні відповідальності "Спецпідрозділу Тимура", про що свідчать радіоперехоплення.

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